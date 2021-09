Nantes T.U. Théâtre Universitaire Loire-Atlantique, Nantes C’est confidentiel – Léa Rault – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

C’est confidentiel – Léa Rault – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 14 janvier 2022, Nantes. 2022-01-14

Horaire : 19:00

Gratuit : non 6 € tarif unique Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Danse. “C’est confidentiel” est un solo où la danse et le chant cohabitent, un voyage sur les tribulations intérieures d’un personnage face à des injonctions extérieures multiples. C’est confidentiel, c’est une danse “du faire avec ce qu’il y a autour de soi”, au présent, une danse-concert énergique et vibrante, une invitation intime qui renvoie à des références communes. Bienvenue dans une collection privée, un univers de gestes de résistances, une compilation de luttes étranges. Insaisissable, multiple et parfois même contradictoire, la danse de Léa Rault est aussi concrète que démesurée. “C’est confidentiel” est une ode à l’écoute de ses désirs intérieurs et à la poursuite de son propre chemin.Création, interprétation, textes : Léa RaultMusique : Léa Rault et Jérémy Rouault – Musicien additionnel (batterie) : Federico Climovich Public : à partir de 12 ans Dans le cadre du Festival Trajectoires (du 14 au 30 janvier 2022) T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr

