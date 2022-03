C’est comme ca (si vous voulez) Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

C’est comme ca (si vous voulez) Le Creusot, 25 mars 2022, Le Creusot. C’est comme ca (si vous voulez) L’arc – scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot

2022-03-25 – 2022-03-25 L’arc – scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot Théâtre.

L’arrivée d’un nouveau fonctionnaire suscite de l’émotion dans une petite préfecture. Il semble séquestrer sa femme et empêcher sa belle-mère d’aller chez sa fille. Les voisins observent, s’interrogent, inventent et fabulent. +33 3 85 53 37 28 Théâtre.

L’arrivée d’un nouveau fonctionnaire suscite de l’émotion dans une petite préfecture. Il semble séquestrer sa femme et empêcher sa belle-mère d’aller chez sa fille. Les voisins observent, s’interrogent, inventent et fabulent. L’arc – scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse L'arc - scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Ville Le Creusot lieuville L'arc - scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot Departement Saône-et-Loire

Le Creusot Le Creusot Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-creusot/

C’est comme ca (si vous voulez) Le Creusot 2022-03-25 was last modified: by C’est comme ca (si vous voulez) Le Creusot Le Creusot 25 mars 2022 Le Creusot Saône-et-Loire

Le Creusot Saône-et-Loire