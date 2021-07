Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine C’est comme ça (si vous voulez) L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

C’est comme ça (si vous voulez) L’Azimut – Théâtre La Piscine, 5 avril 2022-5 avril 2022, Châtenay-Malabry. C’est comme ça (si vous voulez)

du mardi 5 avril 2022 au mercredi 6 avril 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

À l’heure des fake news et des opinions irréconciliables, Julia Vidit nous donne le vertige avec sa relecture d’une pièce écrite en 1917 par Pirandello. Ici, impossible de savoir qui dit vrai et qui dit faux : dans un décor d’escalier infini, neuf acteurs aux corps déformés jusqu’à l’excès s’amuseront à semer le trouble dans nos pauvres esprits.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Luigi Pirandello / Guillaume Cayet / Julia Vidit L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:30:00 2022-04-05T22:40:00;2022-04-06T19:30:00 2022-04-06T21:40:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre La Piscine Adresse 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry