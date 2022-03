C’est comme ça (si vous voulez) Cherbourg-en-Cotentin, 28 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

C’est comme ça (si vous voulez) Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-28 – 2022-04-28 Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE

Cherbourg-en-Cotentin Manche

COPRODUCTION.

Déjà accueillie au Trident avec Le Menteur de Corneille, Julia Vidit adapte Chacun sa vérité de Pirandello et poursuit sa réflexion sur le vrai et le faux, sur l’affabulation et la simulation.

Dans une petite préfecture, Monsieur Ponza, nouveau fonctionnaire, semble séquestrer sa femme et empêcher sa belle-mère d’aller chez sa fille. Pourquoi ? Agazzi, haut fonctionnaire et voisin de palier de la belle-mère, cherche des explications. Mais qui croire ?

Que sait-on des choses et des gens ? Ce que l’on en voit ou ce que l’on croit en voir est, bien souvent, ce que l’on aimerait qu’ils soient…

Tous les personnages répandent de fausses informations, croient à tout et prétendent détenir LA vérité.

La curiosité s’accroît à mesure que la comédie progresse avec vitalité vers un dénouement inattendu et logique.

Pour cette nouvelle création, Julia Vidit associe à l’écriture le dramaturge Guillaume Cayet que nous avions découvert sur les Cafés Pailles.

COPRODUCTION.

Déjà accueillie au Trident avec Le Menteur de Corneille, Julia Vidit adapte Chacun sa vérité de Pirandello et poursuit sa réflexion sur le vrai et le faux, sur l’affabulation et la simulation.

Dans une petite préfecture, Monsieur…

+33 2 33 88 55 55

COPRODUCTION.

Déjà accueillie au Trident avec Le Menteur de Corneille, Julia Vidit adapte Chacun sa vérité de Pirandello et poursuit sa réflexion sur le vrai et le faux, sur l’affabulation et la simulation.

Dans une petite préfecture, Monsieur Ponza, nouveau fonctionnaire, semble séquestrer sa femme et empêcher sa belle-mère d’aller chez sa fille. Pourquoi ? Agazzi, haut fonctionnaire et voisin de palier de la belle-mère, cherche des explications. Mais qui croire ?

Que sait-on des choses et des gens ? Ce que l’on en voit ou ce que l’on croit en voir est, bien souvent, ce que l’on aimerait qu’ils soient…

Tous les personnages répandent de fausses informations, croient à tout et prétendent détenir LA vérité.

La curiosité s’accroît à mesure que la comédie progresse avec vitalité vers un dénouement inattendu et logique.

Pour cette nouvelle création, Julia Vidit associe à l’écriture le dramaturge Guillaume Cayet que nous avions découvert sur les Cafés Pailles.

Place du Général de Gaulle CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-01-02 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin