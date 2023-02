C’EST COMME CA (SI VOUS VOULEZ) LA COMETE SCENE NATIONALE, 22 mars 2023, CHALONS EN CHAMPAGNE.

C’EST COMME CA (SI VOUS VOULEZ) LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:30 (2023-03-21 au ). Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Durée 2h15 À partir de 15 ans / Création En adaptant une des premières œuvres du dramaturge italien Pirandello, Julia Vidit poursuit son exploration de la vérité et signe sa première création au CDN de Lorraine dont elle a pris la direction en 2021. L’arrivée d’un nouveau fonctionnaire – Monsieur Ponza – suscite de l’émotion dans une petite préfecture. Au-delà de la curiosité naturelle des habitants, sa conduite intriguerait n’importe qui : il semble séquestrer sa femme et empêcher sa belle-mère, Mme Frola, d’aller chez sa fille. Lui-même rend tous les jours visite à Mme Frola et s’oppose à ce qu’elle reçoive qui que ce soit. Pourquoi ? Le voisin de palier de Mme Frola, Agazzi, veut absolument obtenir des explications. La vieille dame vient d’elle-même les donner – son gendre est fou. Sur ces entrefaites, Ponza accourt et déclare que sa belle-mère est folle. Qui croire ? C’est comme ça (si vous voulez) est une comédie cruelle qui présente au spectateur la caricature hilarante et tragique de la nature humaine face à son besoin de vérité. Le doute étant insupportable, mieux vaut une fausse vérité que se poser des questions jusqu’à en devenir fou. Dans cette pièce chaque personnage y va de ses suppositions, les rumeurs courent. Placée au cœur d’un étrange escalier, l’intrigue absorbe complètement le spectateur qui se trouve embarqué dans les mêmes interrogations et doutes que les personnages. Julia Vidit, avec Guillaume Cayet, pousse encore plus loin en ajoutant au texte original de Pirandello un quatrième acte, comme une passerelle de 1917 à aujourd’hui. Julia Vidit, Luigi Pirandello

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

