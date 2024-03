C’est carnaval ! Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine, lundi 18 mars 2024.

Du lundi 18 mars 2024 au vendredi 31 mai 2024 :

.Tout public. gratuit

De l’Amérique Latine, aux Antilles, en passant par l’Europe… Partout à travers le monde les carnavals sont des moments hors du temps qui reflètent l’essence même de la fête, du partage et de la communion. Des valeurs qui nous sont chères, à COMMUNALE, et qu’on a envie de vivre avec vous.

Du 28 février au 31 mai, embarquez dans un tourbillon de musiques, de couleurs et de saveurs à l’occasion de notre grand événement : C’est carnaval !

Une ôde à la vie, au lâcher prise, à la découverte d’autres cultures.Au programme ? 3 grandes fêtes populaires lors desquelles nous donnons la parole aux communautés des régions du monde emblématiques de ces événements libérés et rassembleurs.

Des collaborations artistiques, des concerts, des ateliers d’initiations culturelles, des dégustations, des rencontres… et plein d’autres surprises viendront animer votre halle.

Mais ce n’est pas tout.. Pour vous offrir une expérience totale, et des plus carnavalesques, nos événements réguliers, aussi, revêteront leurs plus beaux masques !Audoniens, Franciliens ou visiteurs de passage, nous comptons sur vous pour festoyer !DEMANDEZ LE PROGRAMME !

20.03

GOÛTER-PHILO, spécial carnaval

par Charlotte Cousin, journaliste et intervenante jeune public

de 6 à 8 ans

16h – 17h

Place des fêtes

Inscriptions gratuites https://my.weezevent.com/gouter-philo-1



23.03 – CAP SUR L’AMÉRIQUE LATINE

Conférence – Le Carnaval de Montevideo

par Clara Biermann, professeure universitaire et anthropologue

11h – 12h

Grand’Place

Maquillage artistique

Pose de strass dentaire avec Baddie Gems

13h – 20h

Dès 20€, paiement et réservation sur place le jour-j

Place des fêtes

Fresque participative

avec Graffart

13h – 17h

Place des Fêtes

Piñata géante

15h et 16h45

Place des Fêtes

Batucada

avec Badauê

15h30 – 16h15

Dans toute la halle

Cours de danse Samba & Funk

avec Stéphanie Alexandre

Samba : 17h – 17h45

Funk & twerk : 20h – 20h45

Place des fêtes

Parade de marionnettes géantes

par La Compagnie des Grandes Personnes

15h30 – 16h15

18h15 – 19h

déambulation dans toute la halle

Maquillage artistique

avec Paillettes d’Amour

Maquillage & paillettes

16h – 19h

Place des fêtes

Parade de danseuses

avec Samba em Paris

18h30 – 18h50

Dans toute la halle

DJ set de Vincent Mercure

Spécial musiques latines

19h – 22h

Progetto cocktail

Concert Silvia Cortez Gladys

Musiques boliviennes

19h10 – 19h50

Place des fêtes

Soirée Baile Funk

DJ set et percussions

avec ARTFACT et Alvaro Pignatari

21h – 23h30

extra bal

Gratuit, sur inscription https://link.dice.fm/j19428055bcf

Suite de la programmation bientôt annoncée, restez connectés !

24.03

Marché en musique, spécial carnaval

avec Camille Arcache & Félix Reneault (musique brésilienne)

11h – 13h

Marché

Atelier créatif, spécial carnaval

création de bandeaux aborigènes

avec TEEPEE Paris

11h30 – 15h30

Place des fêtes

29.03

DJ set Rita amoureux

Brazilian Grooves/Funk/Rap

20h30 – 23h30

Grand’Place

30.03

Roller party, spécial carnaval, avec Flaneurz

19h – 23h

extra bal

Inscriptions https://link.dice.fm/Mb4f41d8bc5b

A partir de 16 ans

06.04 – ÇA VIBRE AUSSI EN EUROPE

Qui a dit qu’en Europe, on ne savait pas faire la fête ?

Drag Show, plateau d’improvisation et d’humour, ateliers mimes et marionnettes, parade géante, confection de masques, concours de déguisements…

L’Europe va vous montrer de quoi elle est capable !

Programmation détaillée bientôt annoncée, restez connectés !

04.05 – DESTINATION ANTILLES & CARAÏBES

Shatta, concert de reggae, performances instrumentales, route du rhume arrangé… Direction les plages de sable fin pour clôturer la saison en beauté.

Programmation détaillée bientôt annoncée, restez connectés !

–

COMMUNALE SAINT OUEN

10 bis rue de l’Hippodrome

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Plus d’informations : communalesaintouen.com

