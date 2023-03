C’est bizarre l’écriture ESSAION – SALLE THEATRE, 30 mai 2023, PARIS.

C’est bizarre l’écriture ESSAION – SALLE THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-30 à 21:15 (2023-04-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ESSAION THEATRE présente ce spectacle Un spectacle ludique et musical à travers l’œuvre jubilatoire de Christiane Rochefortnous prouvant que l’écriture est bien un exercice physique ! Un spectacle sur l’écriture, voguant en jeu, en lecture et en musique à travers l’œuvre de Christiane Rochefort (1917-1998), féministe et écologiste de la première heure. Une traversée en liberté, empreinte du regard d’enfant des deux comédiennes sur l’autrice, grande amie de leurs mères… Auteur : Christiane Rochefort Mise en scène : Orit Mizrahi Distribution : Orit Mizrahi et Awena Burgess en alternance avec Nathalie Jeannet Durée : 75 mnExtraits de presse :« Un délicat voyage en territoire de lettres et de mots. »L’HUMANITÉ – GÉRALD ROSSI – 04/02/2020 « Une grâce continue. »WEBTHÉÂTRE – GILLES COSTAZ – 15/02/2020 « Duo et écriture vive, mise en scène endiablée en connexion avec la folie de la création. »LES LETTRES FRANÇAISES – MARTINE SAGAERT – FÉVRIER 2020 « Un magnifique hommage. »FOU DE THÉÂTRE – FRÉDÉRIC BONFILS – 02/03/2020 « Un spectacle joyeux. On ne remerciera jamais assez les deux complices d’avoir réveillé Christiane Rochefort. »FROGGY’S DELIGHT – PHILIPPE PERSON – 02/02/2020 « Un spectacle original et de qualité sur le chemin de la création littéraire. »IT ART BAG – VALÉRIE BAUDAT – 26/02/2020 « Un beau spectacle, mené tambour battant, avec son lot d’émotions, qui donne envie de (re)lire Christiane Rochefort. »LA GRANDE PARADE – 17/01/2020 – CHRISTIAN KAZANDJIAN « Un voyage en écriture, savamment tissé sur scène, autour du feu de la création littéraire, de sa source, ses difficultés, ses joies. »CULTURACTU – MARIE-HÉLÈNE ABROND – 09/02/2020 « Une vie rejouée et incarnée de façon profonde, toute l’émotion passe à travers la voix et le chant dans une transmission féminine au service de Christiane Rochefort. C’est magique. »RADIO LIBERTAIRE – ELISABETH CLAUDE ET SYLVIE GILLOT – 04/02/202 « S’il existe des grains de minutes riches, doux et bien-être, les 75 que nous offrent ce beau spectacle sont à glisser dans un sablier plaisir. »OUVERT AUX PUBLICS – BERNARD GAURIER – 14/07/2021? « Un spectacle comme une magie calme, limpide, douce et tendre. »AGORA VOX – ORÉLIEN PÉRÉOL – 02/08/2021 C’est bizarre l’écriture

ESSAION – SALLE THEATRE PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

