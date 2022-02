C’est bien fée pour moi [théâtre – comédie] La Scène Le Rohan, 21 mai 2022, Mutzig.

C’est bien fée pour moi [théâtre – comédie]

La Scène Le Rohan, le samedi 21 mai à 20:30

_Une comédie de Réda CHERAITIA_ _Avec Chrystel ROCHAS, Aurélien PORTEHAUT, Réda CHERAITIA_ _Mise en scène par Réda CHERAITIA_ Jeune fille coincée cherche conte de fées… Mais si les contes de fées existent, les fées ne sont pas toujours comme on les imagine ! Une rencontre qui va faire des étincelles… Et des paillettes ! Quand on prie sa bonne étoile… On peut avoir de sacrées surprises ! Oubliez tout ce que ce que vous savez sur les fées et découvrez Miss Mary Lou Sunshine, une fée à l’essai, flamboyante, surprenante et tonitruante. Elle va bouleverser la vie d’Appoline, une vieille fille coincée, un peu godiche, secrètement amoureuse de son nouveau voisin, et qui, ce soir a prié sa bonne étoile. Et, ce qui est sûr, c’est que, ce soir, le voeu d’Appoline va être exaucé… Mais pas forcément comme elle l’avait imaginé : un peu plus comme si Cendrillon s’était fait percuter de plein fouet par Priscilla Folle du Désert ! C’est bien fée pour moi ! » prend des allures de show à l’américaine : ça joue, ça chante et ça danse ! _**En plus d’interpréter lui-même cette fée hors-normes, l’auteur Réda Chéraitia revisite les contes de fées pour mieux les dynamiter. Il met sa plume mordante au service d’un sujet d’actualité : le droit à la différence et l’acceptation de cette différence. Et, derrière le rire se dessine une belle histoire d’amitié, de respect et… d’amour.**_ En place pour un moment pétillant avec cette fée d’un nouveau genre, extraordinaire concentré d’énergie et d’humour. Une comédie tres drôle, joué avec finesse. Derrière les jeux de mot se cache une grande sensibilité dans l’écriture. Pour avoir ri comme rarement et pour le thème tres actuel je recommande vivement Placement numéroté Tout public Buvette & petite restauration

Tarif plein : 12 € Tarif réduit : 10 € (jeunes de moins de 25 ans, les chômeurs, bénéficiaires du RSA, et les jeunes en service civique)

La Scène Le Rohan 39, rue du château 67190 Mutzig Mutzig Bas-Rhin



