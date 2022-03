C’est beau…Ferrat Saint-Sozy, 15 avril 2022, Saint-Sozy. C’est beau…Ferrat Saint-Sozy

2022-04-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-15

Saint-Sozy Lot Saint-Sozy 5 EUR 5 15 L’opéra éclaté et Opéra Théâtre production proposent un hommage à Jean Ferrat.

Eric Pérez chante Ferrat accompagné par Jean-Marc Padovani au sax, Alain Bruel à l’accordéon et une classe des élèves du RPI de Saint-Sozy. Un hommage à Ferrat arrangé par Padovani façon jazz !

Sur réservation. +33 7 57 78 71 96 théâtredel’usine

Saint-Sozy

