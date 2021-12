Genève Théâtre Le Caveau Genève C’est arrivé près de chez vous Théâtre Le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

C’est arrivé près de chez vous Théâtre Le Caveau, 11 février 2022, Genève. C’est arrivé près de chez vous

Théâtre Le Caveau, le vendredi 11 février 2022 à 20:00

Puisque personne ne lui a rien demandé, la Compagnie lesArts donne son avis sur l’actualité. Ses comédiennes et comédiens vous livrent en direct et dans l’urgence leurs points de vue sur les dernières nouvelles. Politique, économie, société, local et internationale, tout est prétexte pour vous jouer des sketches drôles, insolents et corrosifs. Une restitution sans concessions de l’information par la Compagnie lesArts, et c’est pas triste… Avec : Christian Baumann, Fausto Borghini, Vincent Buclin, Lia Leveillé Mettral, Jérôme Sire, Valérie Tacheron, Estelle Zweifel Mise en scène : Tony Romaniello

25.- / 20.-

Puisque personne ne lui a rien demandé, la Compagnie lesArts donne son avis sur l’actualité ! Théâtre Le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Le Caveau Adresse Avenue Sainte-Clotilde 9 Ville Genève lieuville Théâtre Le Caveau Genève