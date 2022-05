KAZU DANS LA NUIT Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Le Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

KAZU DANS LA NUIT Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Le Carré Sévigné, 26 janvier 2021 10:00, Cesson-Sévigné. Mardi 26 janvier 2021, 10h00 Sur place Représentation à destination des professionnels https://framaforms.org/inscription-bretagne-en-scenes-2021-25-et-26-janvier-1610992854 Marionnettes / Compagnie SINGE DIESEL / Durée: 1h00 Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez

Escala et dans l’univers du réalisme magique et de la micro fiction, courant

artistique d’Amérique du Sud. Les histoires qu’il nous raconte ne sont pas

des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Pas non plus des

blagues ni des petits contes. Il leur a donné un nom : ce sont des « kazus »

Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la vie, la

mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et la mélancolie.

Et au fur et à mesure des kazus qui s’enchaînent, on se rend bien compte

qu’on y parle aussi d’une chose plus intime et profonde : Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est plus là. Pourtant, l’amour est

toujours vivant et joyeux…

Co-production : La Maison du théâtre à Brest – Coopérative de production ANCRE – Espace Glenmor (Carhaix), Ville de Guilers. Rencontres artistiques et professionnelles Bretagne en Scènes / Le Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine mardi 26 janvier 2021 – 10h00 à 11h00

