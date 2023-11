Nu PONT DES ARTS, 31 mai 2024, CESSON SEVIGNE.

Ponts des Arts (005044/005049/003785/003784) présente ce spectacle Cie L’Unijambiste. David Gauchard pose son regard sur le métier méconnu de modèle vivant, il interroge pour nous la nudité et en esquisse un portrait. Une enquête pour tenter de comprendre et incarner le nu artistique, social et politique. Le metteur en scène a interviewé de nombreux modèles venus d’ateliers de dessin ou d’écoles d’art. Ce temps d’échange lui a permis d’entendre les motivations de celles et ceux qui ont fait vœu d’immobilité, leurs sensations, leurs expériences, et au-delà, lever le voile sur ce métier, ses règles et ses fantasmes.N° de téléphone accès PMR : 02 99 83 52 20 Nu

PONT DES ARTS CESSON SEVIGNE Parc de Bourgchevreuil Ille-et-Vilaine

