Théâtre. Mise en scène Tiago Rodrigues. Depuis quelques années, Tiago Rodrigues est devenu l'une des figures majeures du théâtre européen, directeur du Teatro Nacional Dona Maria II à Lisbonne, puis du Festival d'Avignon.Vingt ans après l'avoir écrite et montée, il recrée sa première pièce : un récit bref et exalté qui entremêle les voix de deux amants confrontés à une situation insoutenable, la perte possible de l'autre.

PONT DES ARTS CESSON SEVIGNE Parc de Bourgchevreuil Ille-et-Vilaine

