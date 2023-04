JEU Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

JEU Pont des Arts, 3 mai 2023, Cesson-Sévigné. Marionnettes. Cie A Kan la Dériv’ Mercredi 3 mai, 16h00 1 Du 2023-05-03 16:00 au 2023-05-03 16:30. C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence ? Parviendra-t-il a en faire une force ? Pour raconter cette histoire sans paroles, deux comédiens manipulent un ensemble de cubes, créant supports et décors, ainsi que des objets et des masques formant des marionnettes…. Pont des Arts 5 rue de l’hôtel de ville 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine

