Cet évènement est passé Élodie Guignard – Un midi à ViaSilva Place ViaSilva Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine Élodie Guignard – Un midi à ViaSilva Place ViaSilva Cesson-Sévigné, 22 septembre 2023 00:00, Cesson-Sévigné. Élodie Guignard – Un midi à ViaSilva Place ViaSilva Cesson-Sévigné 22 septembre 2023 – 19 avril 2024 2023-09-22 00:00 Pour cette 3e édition des Rencontres photographiques de ViaSilva #OFF, Élodie Guignard propose une série de photographies des passant·es et des usager·ères du quartier. 22 septembre 2023 – 19 avril 2024 1 Accueil Vernissage le mercredi 27 septembre 2023 devant la palissade du métro ViaSilva. Exposition du 22 septembre 2023 au 19 avril 2024. Place ViaSilva Boulevard des alliés, Cesson-Sévigné ViaSilva Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Code postal 35510 Lieu Place ViaSilva Adresse Boulevard des alliés, Cesson-Sévigné Ville Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Place ViaSilva Cesson-Sévigné Latitude 48.13071 Longitude -1.621203 latitude longitude 48.13071;-1.621203

Place ViaSilva Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/