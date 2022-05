Up & Space : innovez avec le spatial Pépinière Digital Square Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Up & Space : innovez avec le spatial Pépinière Digital Square, 11 décembre 2019 09:00, Cesson-Sévigné. Mercredi 11 décembre 2019, 09h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://forms.gle/5BwB3K43bQ12Uhnu7 Découvrez comment les technologies/données spatiales peuvent améliorer vos produits/services! Vous êtes une start-up qui souhaite trouver de nouvelles sources d’innovation? Vous êtes une start-up qui utilise des technologies/données spatiales? Venez découvrir comment les technologies/données spatiales peuvent améliorer vos produits/services le 11 décembre au Digital Square, à Rennes. Up & Space est un évènement organisé par les 7 Technopoles de Bretagne, avec le soutien de la région Bretagne. La journée se décomposera en deux parties : des présentations sur les opportunités d’innovation que le spatial peut vous offrir le matin, et des rencontres avec des acteurs du spatial l’après-midi. Le programme détaillé de la journée: 9h-12h30 Mot d’accueil Réussir dans le spatial en Bretagne : Exwexs et Syrlinks Le spatial : des opportunités d’innovation pour le territoire * Les opportunités techniques : CNES et In Extenso Innovation Croissance (broker ESA) * Les possibilités d'accompagnement : ESA BIC Nord France, Morespace, Connect by CNES, GIS BreTel / IRISPACE * Les opportunités de collaboration : ArianeGroup, Météo France, Ifremer 1 an de l’ESA BIC Nord France : témoignage de start-ups bretonnes incubées : Kermap et eOdyn 12h30-14h : cocktail 14h-16h : rencontres avec des acteurs du spatial CNES (Centre National d’Etudes Spatiales)

Pépinière Digital Square 1137A avenue des Champs Blancs – 35510 Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine mercredi 11 décembre 2019 – 09h00 à 16h00

