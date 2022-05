Délices de Plantes – Salon des jardins et du végétal de Cesson-Sévigné (35) Parc du Pont des Arts – Centre culturel, 19 septembre 2020 09:30, Cesson-Sévigné.

19 et 20 septembre 2020 Sur place Tarifs Entrée : 5€ / Gratuit pour – 14 ans Pass 2 jours : 6€ / Tarif réduit : 4 € – étudiants, demandeurs d’emploi, groupe 10 personnes, personnes en situation de handicap. delices.plantes@ville-cesson-sevigne.fr, http://www.ville-cesson-sevigne.fr, https://www.facebook.com/events/578566366041915/

Dans l’écrin du Parc de Pont des Arts, sur près de 15 000 m² de surface d’exposition en plein air, puisez l’inspiration pour fleurir et végétaliser vos terrasses, balcons et jardins !

EXPO/VENTE HORTICULTURE – ART DE VIVRE AU JARDIN & PAYSAGE – CONFÉRENCES

Thème 2020 : «Jardins gourmands».

A la cueillette des baies et petits fruits, des plantes et fleurs sauvages ou d’ornement comestibles.

ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX ENGAGES dans une démarche durable de préservation de l’environnement. Large choix de végétaux de grande qualité.

• Producteurs locaux réputés : pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, collectionneurs et généralistes …

• Paysagistes et architectes des jardins.

• Artisans-décorateurs d’intérieur et d’extérieur, objets & mobiliers de jardin variés et de choix.

• Produits naturels issus du végétal : confitures, boissons, miels, parfums…

CONFÉRENCES (Auditorium du Pont des Arts – Centre culturel) :

Samedi 19 septembre

• 15h / « Baies et plantes sauvages utiles dans nos campagnes ».

Panorama des baies et fruits sauvages comestibles – ou toxiques – pour l’homme et/ou les oiseaux. Comment les reconnaitre, les cueillir… Présentation des plantes herbacées comestibles aux vertus médicinales ou d’intérêt industriel.

> Par Louis Diard, botaniste et spécialiste de la diversité végétale. En collaboration avec le Muséum national d’histoire naturelle, Louis Diard a parcouru les départements bretons et dressé inventaires et observations cartographiées de la flore en Bretagne. Ancien directeur du jardin botanique de la Ville de Rennes et responsable du service des Espaces naturels sensibles d’Ille-et-Vilaine, il est l’auteur d’Atlas de la flore locale qui font référence.

Dimanche 20 septembre

• 15h / «Petits fruits, délices du jardin : choix, culture, entretien».

Les petits fruits, de culture facile, très productifs, peu encombrants, nous régalent de leurs saveurs incomparables. Leur richesse en minéraux, en oligo-éléments, en vitamines, en antioxydants, apportent des bénéfices inégalables pour notre santé. Très économique, leur culture est à la portée de chacun, en ville sur un balcon, dans un jardin individuel ou partagé. Si simple à réussir qu’il serait dommage de s’en priver !

Des petits fruits les plus courants – fraises, framboises, groseilles, raisin, etc. – aux espèces moins répandues, comme les arbouses, les baies de mai, les morelles, la conférence présentera les variétés faciles et résistantes aux maladies, la manière de les cultiver, les tailler, les entretenir au jardin biologique et écologique.

> Par Denis Pépin, auteur du livre « Petits fruits, délices du jardin bio », ingénieur écologue et agronome, est jardinier et conférencier. Un des pionniers des alternatives aux pesticides chimiques. Denis Pépin propose également des visites commentées et des formations dans son Jardin des Pépins (Rennes) et collabore aux magazines Les 4 Saison et l’Ami des Jardin. Son jardin à Cesson-Se vigne a reçu le Grand prix du Concours national des jardins potagers en 2017 et 1998 et du Concours Jardiner autrement en 2012. Plusieurs de ses livres ont reçu des prix au niveau national.

Parc du Pont des Arts – Centre culturel rue de l’Hôtel de ville 35510 Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Champagné Ille-et-Vilaine

samedi 19 septembre 2020 – 09h30 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 09h30 à 18h00