“Délices de Plantes” – Salon des jardins et du végétal – 12è édition Parc du Pont des Arts – Centre culturel, 21 septembre 2019 09:30, Cesson-Sévigné. 21 et 22 septembre 2019 Sur place Tarifs Entrée : 4 € / Gratuit pour – 14 ansPass 2 jours : 5 € / Tarif réduit : 3 € Grand choix de solutions végétales et écologiques de préservation de la biodiversité au jardin. 120 artisans et professionnels du jardin sélectionnés par la Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine. Thème 2019 : « Jardins Vivants » Coins de nature fourmillant de biodiversité, nos jardins sont de fabuleux écosystèmes dans lesquels espèces végétales et animales interagissent et coopèrent. A nous de protéger et de favoriser ces équilibres naturels. > PROGRAMME des conférences et animations à télécharger. EXPO/VENTE HORTICULTURE – ART DE VIVRE AU JARDIN – PAYSAGE • Producteurs locaux réputés : pépiniéristes, horticulteurs, rosiéristes, collectionneurs et généralistes… • Paysagistes et architectes des jardins • Artisans-décorateurs d’intérieur et d’extérieur, objets & mobiliers de jardin variés et de choix. • Produits naturels issus du végétal : confitures, boissons, miels, parfums… CONFÉRENCES (Auditorium du Pont des Arts – Centre culturel) : Samedi 21 septembre • 11h / Les oiseaux de nos jardins. Les identifier facilement, à l’œil et à l’oreille ; Mieux accueillir les oiseaux dans nos jardins. > Par François Thoumy, vice-président de la Ligue de protection des oiseaux d’Ille-et-Vilaine. • 15h / Plantes et fleurs mellifères des jardins à butiner en toutes saisons ! Petites ou grandes, pollinisatrices de toutes les couleurs, on dénombre 300 espèces d’abeilles différentes en Bretagne (1000 en France). > Par Patrick Jezéquel, membre de Bretagne Vivante et de l’Observatoire des abeilles, spécialiste des abeilles sauvages. Dimanche 22 septembre • 15h / Attirer durablement au jardin les auxiliaires de protection des plantes et les pollinisateurs. > Par Denis Pépin ; formateur en jardinage biologique et écologique, auteur et journaliste. Son « jardin des pépins » à Cesson-Sévigné accueille les jardiniers amateurs pour des stages et des cours de jardinage. Son jardin comme ses livres ont reçu de nombreux prix au niveau national. ANIMATIONS Samedi 21 septembre • Balades buissonnières : Jean-Yves Bardoul conteur et inventeur de « musiques vertes » partage ses trouvailles. La magie opère : le pissenlit devient clarinette, la noisette un sifflet, la feuille se transforme en anche double… • Présentation de la grainothèque de la Médiathèque (troc de graines). Dimanche 22 septembre • 11h30 & 14h / Quizz Familial Jeu interactif et pédagogique avec votre smartphone. > Auditorium du Pont des Arts. Samedi 21 & dimanche 22 septembre • Ateliers mains vertes • Création de mini-jardins • Une fleur à ramener chez soi • Présentation d’une sélection de plantes rares • Conseils jardinage et entretien des végétaux • Démonstrations d’Art Floral • Tombola gratuite… La Société d’Horticulture d’Ille-et-Vilaine répondra à toutes vos questions : jardinage au potager, au verger… > RDV sur le stand de la SH35. • Mandala végétal artistique avec Luc Le Guérinel > Parvis du Pont des Arts. • La Basse-cour au Jardin • Le Village « Objectif Zéro Pesticide » les associations de jardinage, de nature et d’environnement. • « Nature sacrée, Sacrée Nature » Exposition de Sophie Latron & Luc Le Guérinel : Peinture, photographie, céramique > Galerie Pictura. • Contes et balades en attelage avec Dolorès et son âne Tarifs Entrée : 4 € / Gratuit pour – 14 ans Pass 2 jours : 5 € / Tarif réduit : 3 € – étudiants, demandeurs d’emploi, groupe 10 personnes, personnes en situation de handicap. Parc du Pont des Arts – Centre culturel rue de l’Hôtel de ville 35510 Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Champagné Ille-et-Vilaine samedi 21 septembre 2019 – 09h30 à 18h00

