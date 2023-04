DANS TON CŒUR Parc de champagné Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

DANS TON CŒUR Parc de champagné, 2 juin 2023 20:00, Cesson-Sévigné. Cirque. Cie Akoreacro / Pierre Guillois. Dans le cadre d’AY-ROOP [TEMPS FORT ARTS DU CIRQUE 2023] Vendredi 2 juin, 20h00 1 Sous la toile du chapiteau de la compagnie Akoreacro, le temps s’arrête et un tourbillon d’émotions nous embarque !

Dans la mise en scène explosive et millimétrée signée Pierre Guillois, les acrobates nous délivrent une notion bien fantasque et pleine d’humour du ronron quotidien et des tumultes de la vie amoureuse. Parc de champagné Route de Paris 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine

