Club lecture 8-12 ans Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 20 janvier 2024, Cesson-Sévigné.

Born to read Samedi 20 janvier, 11h00 1

Du 2024-01-20 11:00 au 2024-01-20 12:00.

Club lecture 8-12 ans

Tu as entre 8 et 12 ans ? Deviens membre du Club de lecture !

Découvre la sélection de nouveautés et choisis ton titre préféré.

Samedi 20 janvier à 11h

Médiathèque • 8-12 ans • durée 1h • sur réservation (nombre de places limitées)

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine