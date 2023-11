Conférence – Communication non-violente Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine Conférence – Communication non-violente Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 21 novembre 2023, Cesson-Sévigné. « Mieux communiquer pour mieux coopérer avec les autres » Mardi 21 novembre, 18h30 1 Du 2023-11-21 18:30 au 2023-11-21 19:30. Une conférence pour appréhender les bases et l’intention de la communication non-violente, animée par Cécile Mouhot, coach professionnelle et manager depuis 10 ans, spécialisée dans le comportement humain en situation complexe (conflits, négociations…). Découvrez la notion fondamentale de besoin humain et les mécanismes de fonctionnement de l’être humain qui nous permettent de mieux nous comprendre, de prendre du recul et d’identifier ce qui favorise ou entrave les relations. La présentation théorique sera suivie d’un temps d’échange, vous pourrez ainsi découvrir comment appliquer les principes de la communication non violente à vos contextes personnels. Mardi 21 novembre à 18h30

Médiathèque (amphithéâtre) • adultes • gratuit • durée 1h • réservation conseillée

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné