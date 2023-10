Le marque tapage Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine Le marque tapage Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 17 novembre 2023, Cesson-Sévigné. Rencontre littéraire participative Vendredi 17 novembre, 18h30 1 Du 2023-11-17 18:30 au 2023-11-17 19:30. Le 19 septembre, le 1er Marque tapage a eu lieu. Un premier rendez-vous riche d’échanges, vous trouverez ci-dessous les livres partagés. On vous attend le mardi 17 octobre pour échanger sur vos dernières lectures et découvrir la sélection des titres aimés par les bibliothécaires.

Apportez vos coups de coeur ! Mardi 17 octobre à 18h30

Médiathèque • Adultes • réservation conseillée Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Adresse Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Ville Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné latitude longitude 48.11951;-1.604676

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/