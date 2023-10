Lecture Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine Lecture Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 28 octobre 2023, Cesson-Sévigné. Happy Halloween Samedi 28 octobre, 11h00 1 Du 2023-10-28 11:00 au 2023-10-28 11:30. Lecture – Happy Halloween

Oh ! Un monstre… Une petite peur ?

Venez écouter des histoires qui font un peu peur pour Halloween.

Samedi 28 octobre à 11h

Amphithéâtre • à partir de 4 ans • 30 minutes • gratuit • réservation conseillée

