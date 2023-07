Prix mômes 2023 Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 16 septembre 2023, Cesson-Sévigné.

Le prix de l’album de la Médiathèque Samedi 16 septembre, 17h00 1

Du 2023-09-16 17:00 au 2023-09-16 17:30.

Pour la deuxième année consécutive, découvrez quatre albums, à lire à partir de 3 ans, sélectionnés par vos bibliothécaires.

Émotions, rires, imaginaire sont à l’honneur dans les histoires illustrées à découvrir cette année.

Les albums ont été lus aux écoles, au public lors d’une séance spéciale de l’heure du conte et seront lus cet été à tous les groupes des centres de loisirs qui viendront leur rendre visite.

Tout le monde vote !

Retrouvez la sélection à lire sur place à la Médiathèque cet été et votez jusqu’au 16 septembre.

L’escargot / Minu Kim

Ce tout petit garçon avec ses petites jambes et sa petite draisienne aimerait beaucoup suivre les vélos de son grand frère et de ses copains et partir s’amuser avec eux. Hélas, il ne va pas assez vite à leur goût ! Abandonné, déçu, en colère, il reste seul à l’arrière, tombe, et se perd. Mais patience… Un animal a un point commun avec lui. Plusieurs même. Ensemble, ils vont finir la journée en beauté.

Les monstres ne boivent pas de lait fraise / Marie-Hélène Versini et Vincent Boudgourd

Toute une panoplie de monstres est présentée dans cet album qui fera rire les petits et les grands. Ils sont de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec ou sans poil, plein de membres ou pas du tout… Ils ne font rien comme nous et nous procurent tout de même quelques frissons ! Mais nous pouvons dormir tranquilles, car les monstres… À vous de le découvrir !

L’ours transparent / Cécile Metzeger

Un ours invisible des autres, vit dans un endroit tout aussi invisible que lui. Sa vie est triste et répétitive, jusqu’au jour où des libellules très colorées viennent perturber son quotidien, annonçant la venue d’une voisine. Madame Odette est une vieille dam pétulante, qui aime ses plantes , parler, écouter de la musique… Une amitié improbable naîtra entre ces deux personnages.

Sacré Gus / Chris Chatterton

En dehors des saucisses,Gus le chien grognonn’aime rien : ni les caresses,ni les amis, ni les anniversaires.Mais ça, c’était avant…Une histoire hilarante sur la mauvaise humeur,les saucisses et l’apprentissagede la vie de famille.Après tout,nous avons tousnos jours grognons…

