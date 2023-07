Ciné vacances Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 5 juillet 2023, Cesson-Sévigné.

Projections pour les enfants pendant les vacances 5 juillet – 2 septembre 1

Du 2023-07-05 11:00 au 2023-09-02 16:30.

Pendant les vacances, du mercredi 12 juillet au samedi 2 septembre, la Médiathèque vous propose des projections pour les enfants, petits et grands !

A vous de choisir le film parmi les titres consultables sur place. Les bibliothécaires vous ont préparé une sélection de films adaptés selon les tranches d’âges proposées. Venez bien à l’heure pour participer au choix !

Tous les mercredis et samedis à 11h – séance spéciale courts-métrages

pour les enfants de 4 à 7 ans • durée selon le film choisi • entrée libre

Tous les mercredis et samedis à 15h

pour les enfants de 8 à 11 ans • durée selon le film choisi • entrée libre

La salle de travail / espace numérique de la Médiathèque sera réservée à la diffusion d’un film chaque mercredi et samedi et inaccessible aux autres usages.

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine