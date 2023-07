Moment tricot Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, 26 mai 2023, Cesson-Sévigné.

Projet participatif de Yarn Bombing 26 mai – 8 septembre 1

Du 2023-05-26 12:00 au 2023-09-08 13:30.

Il y a plusieurs manières de faire de l’art dans son jardin et en ville. C’est l’idée du Yarn Bombing (tricot urbain) : recouvrir le mobilier urbain de tricot pour susciter la réaction et décorer les villes.

La Ville a proposé à l’Amicale des Retraités et Cesson loisirs et aux établissements médico-sociaux d’habiller les arbres du centre-ville. Les habitants sont invités à participer au projet.

Aussi, pour vous investir dans ce projet participatif, venez tricoter à la Médiathèque !

Que vous soyez experts ou débutants, ces moments convivaux sont ouverts à tous. Sur place, vous pourrez trouver du matériel et des conseils pratiques.

Vendredi 26 mai à 12h30

Mardi 6 juin à 18h

Vendredi 16 juin à 12h30

Vendredi 8 septembre à 12h30

Médiathèque • Tout public • Entrée libre • Durée 1h

En savoir +

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine