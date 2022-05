Christian Biard – peintre de la mer – expose au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné(35). Manoir de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Christian Biard – peintre de la mer – expose au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné(35). Manoir de Bourgchevreuil, 9 novembre 2019 10:00, Cesson-Sévigné. 9 – 11 novembre 2019 Sur place entrée libre Christian Biard – peintre de la mer – expose peintures et dessins au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné (35) les 9, 10 et 11 novembre de 10h à 18h. Christian Biard, peintre de la mer, expose au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné. Les samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019 de 10h à 18h. Une soixantaine d’œuvres très récentes seront exposées pour évoquer les ombres et les lumières sur la mer, visions personnelles et colorées du peintre, les nouvelles séries Vagues et Horizons ou la réalité s’estompe au profit de la couleur ainsi que les très classiques Portraits de navires, toujours renouvelés. Samedi 9, dimanche 10, lundi 11 novembre, 10 h à 18 h, manoir de Bourgchevreuil, rue de l’Hôtel-de-Ville, Cesson-Sévigné. Gratuit. Contact : 06 74 96 68 38, http://www.christianbiard.com Manoir de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Champagné Ille-et-Vilaine samedi 9 novembre 2019 – 10h00 à 11h00

