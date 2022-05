Christian Biard et Françoise Destrebecq exposent au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné (35510). Manoir de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Christian Biard et Françoise Destrebecq exposent au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné (35510). Manoir de Bourgchevreuil, 14 novembre 2020 10:00, Cesson-Sévigné. 14 et 15 novembre 2020 Sur place entrée libre Christian Biard, peintre de la mer et Françoise Destrebecq, pastelliste passionnée exposent leurs peintures au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné (35510) les 14 et 15 novembre 2020. Christian Biard et Françoise Destrebecq exposent leurs peintures au Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-Sévigné Pastelliste passionnée, Françoise Destrebecq s’exprime par le portrait de personnages féminins dont elle veut traduire l’âme avec douceur et sensualité, par des jeux de lumières et d’ombres.

De façon complémentaire, ses paysages à l’acrylique installent l’eau et ses reflets oniriques avec maîtrise et subtilité. Peintre de la mer, Christian Biard dresse ses portraits de navires avec l’exactItude et le soin du détail exigés par l’Art des Marines.

Ses séries actuelles – grands voiliers, remorqueurs et paquebots – accompa- gnent ses visions de la mer réalisées à l’huile : vagues, ombres et lumières, horizons et nocturnes, allant jusqu’au noir et blanc à la limite du réel . Samedi 14 et dimanche 15 novembre

10h à 18h en présence des 2 peintres

Manoir de Bourgchevreuil

Manoir de Bourgchevreuil

35510 Cesson-Sévigné

samedi 14 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 15 novembre 2020 – 10h00 à 18h00

