Technoférence #25 – L’IA : réellement inteliogente ou seulement artificielle? IMT Atlantique (site principal), 7 juin 2018 09:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 7 juin 2018, 09h00 Sur place Sur inscription http://www.images-et-reseaux.com/fr/forms/technoference-25-lia-reellement-intelligente-ou-seulement-artificielle-rennes Enjeux, applications, et perspectives – Rennes, visio à Brest/Lannion/Vannes Organisée par Images & Réseaux, la Technoférence « L’IA, réellement intelligente ou seulement artificielle ? Enjeux, applications et perspectives » nous apprendra sur quelles technologies se basent l’intelligence artificielle, les évolutions récentes qui expliquent l’engouement autour de celle-ci, les prérequis nécessaires à son utilisation. Facebook AI Research Paris complétera ce panorama par une vue sur leurs thématiques de recherche sur le sujet. Quatre start-up présenteront ensuite l’usage qu’elles en font pour des domaines d’activités variés (vidéo, santé, ville intelligente et images). La matinée se conclura sur les questions éthiques que peut soulever l’IA. IMT Atlantique (site principal) 2 rue de la Châtaigneraie, Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine jeudi 7 juin 2018 – 09h00 à 18h00

