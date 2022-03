UFN – Championnat de France de Kick-Boxing Glaz Arena Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

UFN – Championnat de France de Kick-Boxing Glaz Arena, 25 novembre 2022 18:00, Cesson-Sévigné. Vendredi 25 novembre, 18h00 Sur place contact@glaz-arena.com La Glaz Arena, l’ASCR Muaythaï de Rennes et le Fight Gym Beaussetan s’associent pour vous proposer la première édition d’une compétition d’envergure nationale : l’UNITED FIGHT NIGHT. Ce show d’exception dans l’enceinte de la Glaz Arena verra s’affronter les meilleurs amateurs bretons, ainsi que les semi-pros et pros nationaux de Muaythaï, K-1 Rules et Kick Boxing. La soirée atteindra son apogée avec un championnat de France de K1 Rules. Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine vendredi 25 novembre – 18h00 à 23h00

Détails Heure : 18:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Glaz Arena Adresse Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice Ville Cesson-Sévigné lieuville Glaz Arena Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

Glaz Arena Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

UFN – Championnat de France de Kick-Boxing Glaz Arena 2022-11-25 was last modified: by UFN – Championnat de France de Kick-Boxing Glaz Arena Glaz Arena 25 novembre 2022 18:00 Cesson-Sévigné GLAZ ARENA Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine