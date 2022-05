SALON DE l’AUTOMOBILE GLAZ ARENA Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

SALON DE l’AUTOMOBILE GLAZ ARENA, 13 septembre 2019 15:00, Cesson-Sévigné. 13 – 15 septembre 2019 Sur place Billetterie sur place – 5 euros – gratuit moins de 18 ans contact@glaz-arena.com SALON De l’AUTOMOBILE de Cesson Sevigne Salon de l’automobile à la GLAZ ARENA de CESSON SEVIGNE. 24 Marques présentent leurs nouveautés dans un lieu unique ! GLAZ ARENA La rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE 35510 Cesson-Sévigné Grippé Ille-et-Vilaine vendredi 13 septembre 2019 – 15h00 à 20h00

samedi 14 septembre 2019 – 10h00 à 19h00

dimanche 15 septembre 2019 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 15:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu GLAZ ARENA Adresse La rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE Ville Cesson-Sévigné lieuville GLAZ ARENA Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

GLAZ ARENA Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

SALON DE l’AUTOMOBILE GLAZ ARENA 2019-09-13 was last modified: by SALON DE l’AUTOMOBILE GLAZ ARENA GLAZ ARENA 13 septembre 2019 15:00 Cesson-Sévigné GLAZ ARENA Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine