MAITRE GIMS Glaz Arena Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

MAITRE GIMS Glaz Arena, 4 novembre 2023 20:00, Cesson-Sévigné. Samedi 4 novembre 2023, 20h00 Sur place

TOURNÉE GIMS – LES DERNIÈRES VOLONTÉS DE MOZART : LVDM – PARTIE 1 L’artiste multirécompensé sera en tournée dans toute la France dès novembre 2023 et à la Glaz Arena le 4 novembre 2023. Un show grandiose dans lequel GIMS interprétera son nouvel album “Les dernières volontés de Mozart – Symphony”, ainsi que ses plus grands tubes. La mise en scène fera la part belle à la musique et au chant, révélant pour la première fois tout le potentiel lyrique et la voix spectaculaire de GIMS. HORAIRES : 20h Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine samedi 4 novembre 2023 – 20h00 à 22h30

Détails Heure : 20:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Glaz Arena Adresse Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice Ville Cesson-Sévigné lieuville Glaz Arena Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

Glaz Arena Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

MAITRE GIMS Glaz Arena 2023-11-04 was last modified: by MAITRE GIMS Glaz Arena Glaz Arena 4 novembre 2023 20:00 GLAZ ARENA Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine