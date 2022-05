Le Père Noel au Pays d’Oz Glaz Arena Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Le Père Noel au Pays d’Oz Glaz Arena, 19 décembre 2020 14:30, Cesson-Sévigné. Samedi 19 décembre 2020, 14h30 Sur place Tarif normal 29€ Tarif enfant et CE 21€ billetterie@orcade-spectacles.net Spectacle de Noel pour enfants Au cœur du plus grand décor de ballons jamais réalisé sur scène à l’occasion d’un divertissement familial de Noël, le Père Noël lui-même, héros de ce grand spectacle, part au pays du Magicien d’Oz. Accompagné des célèbres personnages du conte, Le lion, l’épouvantail, l’homme boîte de conserve et avec l’aide des enfants du public, arriveront ils à déjouer les maléfiques stratagèmes de la terrible sorcière verte ? Librement adapté du conte de Lyman Frank Baum, ce spectacle très interactif, se déroule autant sur scène que dans la salle. La vingtaine d’artistes de la distribution, comédiens, acrobates et magiciens se partagent la vedette, entourés de géantes et étonnantes créatures gonflables qui vont surprendre et faire rêver les petits et les grands ! Au rythme d’une bande son originale, tous les artistes, danseurs, magiciens, comédiens, acrobates et le Père Noël participent à cet extraordinaire divertissement familial de Noël plongés dans cet incroyable décor de plus de 15 000 ballons ! Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine samedi 19 décembre 2020 – 14h30 à 16h00

