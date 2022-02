La belle au bois dormant Glaz Arena, 2 avril 2022 20:00, Cesson-Sévigné.

La Belle au bois dormant, l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un conte de fée pour enfants. Dansé par le meilleur ensemble de ballet de Russie, le « St. Petersburg Festival Ballet », cette œuvre raconte la fabuleuse histoire de Charles Perrault, créé en 1890, sous la forme d’un ballet et sur la musique de Pyotr Ilitch Tchaïkovski et la chorégraphie de Marius Petipa. Une féérie impressionnante de beauté, d’élégance et de grâce, combinée à des costumes époustouflants, une scénographie véritablement royale. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live.

La Belle au Bois dormant est l’un des contes de fées pour enfants les plus populaires de notre époque. L’histoire retrace la vie d’une jeune fille maudite par une méchante fée et ne pouvant être sauvée que par le baiser du véritable amour.

Le ballet La Belle au bois dormant a été créé en étroite collaboration entre Peter I. Tschaikowski et Marius Petipa, probablement le plus important chorégraphe du XIXe siècle. Il fascine et chouchoute le connaisseur par sa perfection formelle et de son expression chorégraphique et musicale sophistiquée.

Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

