FINALES DE COUPE DE FRANCE DE PÉTANQUE Glaz Arena, 11 mars 2022 08:30, Cesson-Sévigné. 11 et 12 mars Sur place ffpjp.siege@petanque.fr, 04 91 14 05 80 Retrouvez la coupe de France de pétanque à la Glaz Arena le 11 et 12 mars 2022 PROGRAMME : 8h15 : Tête-à-tête des 2 premiers 1/4 de finale 9h30 : Tête-à-tête des 2 derniers 1/4 de finale 11h00 : Doublettes des 1/4 de finale 14h00 : Triplettes des 1/4 de finale 16h30 : Tête-à-tête des 1/2 finale 18h00 : Doublettes de la 1ère 1/2 finale 21h00 : Doublettes de la 2ème 1/2 finale Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine vendredi 11 mars – 08h30 à 18h30

samedi 12 mars – 08h30 à 18h30

