Cirque PHENIX GAIA Glaz Arena, 30 janvier 2021 14:00, Cesson-Sévigné. Samedi 30 janvier 2021, 14h00 Sur place De 34€ à 54€ https://carreor.trium.fr/index.php/41/manifestation/20218# Nouveau Cirque Adule e, e leve e au rang de de esse, même à celui de mère de tous les Dieux, à travers la ce lèbre figure de Gaïa, la femme est à la fois la force cre atrice et le principe nourricier. Qu’il s’agisse de litte rature, de peinture ou de musique, la femme est omnipre sente et ne cesse de nourrir l’imaginaire de son cre ateur. Elle est tour à tour he roïne, muse, modèle. Singulière voire myste rieuse, elle est aussi multiple et une source ine puisable d’inspiration. Avec Gaïa, la voici porte e sur la piste par le Cirque Phe nix, où elle est sublime e avec force et poe sie. Un grand spectacle de cirque pour toute la famille. E poustouflant ! Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine samedi 30 janvier 2021 – 14h00 à 16h00

