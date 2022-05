Bon Entendeur SHOW Glaz Arena Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Bon Entendeur SHOW Glaz Arena, 24 mars 2020 20:00, Cesson-Sévigné. Mardi 24 mars 2020, 20h00 Sur place Entrée payante https://www.lestrans.com/la-saison/billetterie/ La Glaz Arena fête son premier anniversaire avec le concert de Bon Entendeur en partenariat avec Les Trans Musicales. La Glaz Arena fête son premier anniversaire avec le concert de Bon Entendeur en partenariat avec Les Trans Musicales. Collectif formé par Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau, Bon Entendeur s’est fait connaître par ses mixtapes mensuelles et a publié son premier album « Aller-Retour » en 2019 (il vient d’être réédité avec des morceaux bonus). Le concept de ces trois bricoleurs de talent; récupérer des discours ou interviews de personnalités connues pour les coller sur des musiques funk et disco. Patrick Poivre D’Arvor, Fabrice Lucchini, Coluche ou encore Jean Rochefort servent ainsi d’ancrage à des morceaux dansants qui remixent souvent des chansons francophones des années 60–70. Il en résulte des mélanges étonnants, telle cette interview de George Brassens sur un remix disco de « Dancing Disco » de France Gall. HORAIRE : 20h Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine mardi 24 mars 2020 – 20h00 à 22h00

