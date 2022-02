ALDEBERT Glaz Arena, 15 avril 2023 16:00, Cesson-Sévigné.

Retrouvez Aldebert à la Glaz Arena le 15 avril 2023

Les enfantillages d’Aldebert, un succès incontesté !

En 10 ans, l’aventure “Enfantillages” d’Aldebert s’est imposée comme référence musicale familiale incontournable !

Aldebert remporte l’adhésion du jeune public en distillant un propos intelligent et sophistiqué, et malgré l’âge de son auditoire, il sait aborder tous les sujets et de belle manière : de la peur du noir ou des zombies à notre comportement vis-à-vis de la planète, en passant par l’hyperactivité, l’école, la citoyenneté ou la maltraitance animale… Au travers de mélodies imparables, d’arrangements léchés et de spectacles généreux, Aldebert fait les choses en grand pour les petits, et leurs ainés n’y sont pas insensibles. A tel point que ses albums et ses concerts se partagent souvent toutes générations confondues : enfants, parents et grands-parents !

Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

