AGE TENDRE La tournée des idoles ! Glaz Arena, 3 avril 2020 15:00, Cesson-Sévigné. Vendredi 3 avril 2020, 15h00 Sur place Entrée payante https://carreor.trium.fr/index.php/41/manifestation/18492 ÂGE TENDRE, LA TOURNÉE DES IDOLES ! sera de passage près de chez vous avec son tout Nouveau Spectacle, un rendez-vous à ne pas manquer ! Nouveau spectacle – 100% live La nouvelle tournée ÂGE TENDRE à partir de janvier 2020 dans votre ville. Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez vos incontournables idoles aux millions d’albums vendus ! Jeane MANSON, LES FORBANS, Michel ORSO, Pascal DANEL, Michèle TORR, Claude BARZOTTI, Herbert LEONARD et Christian DELAGRANGE sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes connus de toutes et tous ! Un show inédit dans lequel tout a été pensé pour que vous passiez un moment exceptionnel. ÂGE TENDRE, LA TOURNÉE DES IDOLES ! sera de passage près de chez vous avec son tout Nouveau Spectacle, un rendez-vous à ne pas manquer ! Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine vendredi 3 avril 2020 – 15h00 à 22h00

