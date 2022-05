ABBORN Génération ABBA Glaz Arena Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

ABBORN Génération ABBA Glaz Arena, 20 mars 2020 20:00, Cesson-Sévigné. Vendredi 20 mars 2020, 20h00 Sur place Entrée payante Les 6 artistes de ABBORN GENERATION ABBA « World Tour ABBA Show » réincarnent ABBA sur scène et transportent le public au coeur d’un spectacle où l’on vient pour faire la fête. Un concert ABBORN GENERATION ABBA « World Tour ABBA Show » c’est l’assurance d’une soirée réussie avec un spectacle Live. Ce spectacle a enchanté des millions de spectateurs dans le monde. C’est plus qu’un concert, c’est une occasion de faire la fête et retrouver l’euphorie des années disco. Toutes les générations reprennent ensemble ces tubes interplanétaires. Un spectacle inoubliable ! ABBORN GENERATION ABBA « World Tour ABBA Show » affiche plusieurs tournées mondiales au compteur, le spectacle a déjà attiré plus de 3 000 000 de spectateurs, dans plus de 65 Pays. Les 6 artistes de ABBORN GENERATION ABBA « World Tour ABBA Show » réincarnent ABBA sur scène et transportent le public au coeur d’un spectacle où l’on vient pour faire la fête. En reproduisant fidèlement l’univers du quatuor légendaire, le groupe replongera le public dans l’euphorie des années disco. Les fans pourront danser sur les plus grands tubes des années 80 : « Mamma mia », « Money, Money, Money », « Dancing Queen », « Gimme, Gimme, Gimme », etc… HORAIRE : 20h00 Places assises et numérotées : Carré Or : 44€ Catégorie 1 : 39€ Catégorie 2 : 35€ Glaz Arena Cesson-Sévigné, Chemin du bois de la justice 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine vendredi 20 mars 2020 – 20h00 à 22h00

Heure : 20:00 - 22:00

