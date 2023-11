Uncommon Glaz Arena Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine Uncommon Glaz Arena Cesson-Sévigné, 3 février 2024T 21:00, Cesson-Sévigné. Uncommon Glaz Arena Cesson-Sévigné 3 et 4 février 2024 Le label UNCOMMON Records investit la Glaz Arena pour sa première soirée.

Une soirée rythmée par 8 artistes qui mènent à faire découvrir la scène Tech House et Bass House internationale. 3 et 4 février 2024 1

https://my.weezevent.com/we-are-uncommon-origins Le label UNCOMMON Records investit la Glaz Arena le samedi 3 février 2024 pour sa première soirée: WE ARE UNCOMMON “ORIGINS”. De 21h à 5h, le label promet au public un show audio et visuel inédit. Une soirée rythmée par 8 artistes qui mènent à faire découvrir la scène Tech House et Bass House internationale.

"Nous avons à coeur de faire vivre une expérience hors du commun au public grâce à une soirée inoubliable où la musique nous unit tous".

