Exposition ‘Sacrée Nature, Nature sacrée’ Galerie Pictura Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Exposition ‘Sacrée Nature, Nature sacrée’ Galerie Pictura, 9 septembre 2019 14:00, Cesson-Sévigné. 9 – 25 septembre 2019 Sur place Entrée libre 0616542370 Exposition de Luc Leguérinel ( photographies, sculptures de bois flottés) & de Sophie Latron (peintures, photographies, céramiques) Exposition de Luc Leguérinel (photographies, sculptures de bois flottés) & de Sophie Latron (peintures, photographies,céramiques) ‘ Une invitation pour partir à la découverte des univers, pas si lointains, de Luc & Sophie. Leur lien à la Nature, l’émerveillement qu’elle leur procure et leur envie, voire nécessité d’en témoigner plastiquement, dans une oeuvre poétique, parfois mystérieuse, où les mots Beauté & Harmonie font sens.’ Galerie Pictura Centre culturel Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Champagné Ille-et-Vilaine lundi 9 septembre 2019 – 14h00 à 15h00

Heure : 14:00 - 19:00

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine