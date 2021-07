Cesson-Sévigné Galerie Net Plus Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Tableaux nouveaux, acte III. Pierre Moignard Galerie Net Plus Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Tableaux nouveaux, acte III. Pierre Moignard Galerie Net Plus, 23 septembre 2021 18:00, Cesson-Sévigné. Jeudi 23 septembre, 18h00 Entrée libre et gratuite galerie@net-plus.fr, 0299227799 Exposition de peintures récentes. Tableaux nouveaux, acte III Une exposition de Pierre Moignard à la Galerie Net Plus La peinture de Pierre Moignard constitue un univers en soi. Figurative et colorée, elle compte de nombreuses séries, allant de l’autoportrait jusqu’à des œuvres politiquement engagées, en passant par le motif du corps et des représentations de la Californie. Hommages et citations à l’Histoire de l’art, plus particulièrement au XXe siècle, peuplent les œuvres de cet artiste atypique, ainsi qu’une réflexion sur la peinture, une pratique qu’il ne cesse de réinventer. Peintre avant tout, l’artiste n’hésite pourtant pas à se tourner vers le cinéma pour créer des films sur la société du divertissement, ses parcs d’attractions et les faux-semblants qui l’accompagnent. Depuis 2018, il est représenté par la galerie anne barrault. Exposition du 23 septembre au 26 novembre 2021

Vernissage le 23 septembre à partir de 18h30 Infos pratiques Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pour réserver un créneau de visite, merci de nous écrire à l’adresse contact[at]ailesdecaius.fr

ou sur nos réseaux sociaux ! Galerie Net Plus

60 A rue de la Rigourdière – 35517 Cesson-Sévigné

Tél : 02 99 22 77 99 Bus n°67 – arrêt Champelé

Galerie Net Plus 60A rue de la Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine jeudi 23 septembre – 18h00 à 22h00

