Gregory Eddi Jones, Promise Land Galerie Net Plus Cesson-Sévigné, jeudi 16 novembre 2023.

Gregory Eddi Jones, Promise Land Galerie Net Plus Cesson-Sévigné 16 novembre 2023 – 9 février 2024

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2023-11-16 09:00

Fin : 2024-02-09 12:00

L’association Les ailes de Caïus, s’associe au festival GLAZ, et présente le travail post-photographique de l’artiste étasunien Gregory Eddi Jones. 16 novembre 2023 – 9 février 2024 1

I sat upon the shore

Fishing, with the arid plain behind me

Shall, I at least set my hands in order?

T.S. Eliot, The Waste Land, 1922

Gregory Eddi Jones s’inspire du poème The Waste Land de T.S. Eliot pour sa série Promise Land. Il explore Internet, collecte des images variées, les transforme numériquement, et ajoute des éléments d’eau à l’encre une fois imprimées. L’ensemble crée une symphonie visuelle évoquant une fanfare en plein air dans une rue bruyante, sa vision des États-Unis.

Pour cette exposition, Les ailes de Caïus présente le travail post-photographique de l’artiste étasunien Gregory Eddi Jones. L’association s’associe au festival GLAZ dans le cadre des Rencontres Internationales de la Photographie.

Vernissage le 14 nov. 2023 à 18h30.

Exposition du 16 novembre 2023 au 9 février 2024

Galerie Net Plus 60A rue de la Rigourdière, Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine