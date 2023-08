Anna Picco, Gravir l’abîme Galerie Net Plus Cesson-Sévigné, 15 septembre 2023 09:00, Cesson-Sévigné.

Anna Picco, Gravir l’abîme Galerie Net Plus Cesson-Sévigné 15 septembre – 3 novembre

Pour ouvrir la nouvelle saison culturelle de l’association Les ailes de Caïus à la Galerie NetPlus, l’artiste nantaise Anna Picco nous invite à découvrir son travail plastique par le dessin au fusain. 15 septembre – 3 novembre 1

« L’acte de dessiner relève pour moi de la magie. Magie de faire apparaître par la simplicité d’une feuille de papier, et dans l’économie de moyen que représente ici le dessin au fusain, des espaces de récit faisant surgir simultanément la mémoire et l’imaginaire, le passé et le présent ».

Le travail d’Anna Picco est engagé : physiquement (par son dessin au fusain sur papiers grands formats), personnellement (par l’influence de ses origines séfarade et ashkénaze), politiquement (par sa fascination pour la « Commune de Paris »), oniriquement (par son univers syncrétique où la force de l’image préexiste toujours à son interprétation intellectuelle et sensible).

Elle explore cette narration par un travail dessiné, souvent de grands formats. Dessins où les traces demeurent, persistent et ne cherchent pas à séduire. Gravir l’abîme, c’est dessiner pour « sortir du noir », remonter des profondeurs les limbes de la mémoire, du mystère, de l’oubli, de l’inconscient, de l’enfance, des révoltes, et esquisser les contours d’un monde autre.

Vernissage le jeudi 14 septembre à 18h30

Galerie Net Plus 60A rue de la Rigourdière, Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine