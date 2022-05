Projection des films de l’association Manual Focus / Gratuit Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Projection des films de l’association Manual Focus / Gratuit Cinéma Le Sévigné, 6 juin 2019 20:30, Cesson-Sévigné. Jeudi 6 juin 2019, 20h30, 21h30, 22h30 Sur place Entrée gratuite Projection des dernières productions de l’association audiovisuelle rennaise Manual Focus. Entrée gratuite et ouverte à tous. Avant leur tournée en festivals français et internationaux, Manual Focus, association de production de films de genre créé en 2010 à Rennes, est fier de vous inviter à la projection de ses dernières productions, réalisées à Rennes et en Ille-Et-Vilaine. La diffusion aura lieu : le jeudi 6 juin à 20h au cinéma Le Sévigné (43, rue du Muguet, 35510 Cesson-Sévigné) Le programme de la soirée : – NULLE PART EST MA MAISON de Célia Sidibé-Pawlak, ESRA Bretagne (8’) : Film documentaire collectif et participatif qui dresse un portrait à la fois sensible et puissant de personnes exilées sans domicile installé.e.s à Rennes. Trop souvent invisibilisé.e.s., ils et elles se racontent ici et nous livre leur témoignage, celui d’une communauté privée de voix. – PLUS PROCHE DE L’INFO de Simon Amand (13’) Leïla, une jeune journaliste de CFM est envoyée à dans une ville portuaire près de Calais pour couvrir ce que les média appellent la crise migratoire. Agacée de faire toujours les mêmes sujets, elle cherche à aller plus loin, être plus proche de l’information. – ENTRE LES CORDES d’Antoine Bon et Simon Amand (24’) Le catch n’est pas mort et au delà du catch américain comme la WWE, il existe toujours chez nous. Nous vous proposons de découvrir Ouest Catch, une association bretonne qui essaie de faire continuer à vivre par tous les moyens ce divertissement populaire. – MUSE de Simon Amand (20’) Une jeune scénariste n’arrive pas à vendre ses films. Totalement dévouée à son art, elle vit recluse chez elle et ne s’arrête d’écrire que lorsque la déprime prend le pas sur ses rêves. Mais son univers va s’effondrer lorsqu’elle va rencontrer un jeune comédien qui va s’intéresser à elle et la forcer à quitter ses habitudes confortables. Un pot sera offert à l’issue des projections. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Contact : Simon Amand – réalisateur et fondateur de Manual Focus Tel : 06 79 55 91 33. Mail : simon@manualfocus.fr Cinéma Le Sévigné 43 rue du muguet 35510 Cesson-Sévigné) 35510 Cesson-Sévigné Champagné Ille-et-Vilaine jeudi 6 juin 2019 – 20h30 à 21h30

jeudi 6 juin 2019 – 21h30 à 22h30

jeudi 6 juin 2019 – 22h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cinéma Le Sévigné Adresse 43 rue du muguet 35510 Cesson-Sévigné) Ville Cesson-Sévigné lieuville Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cesson-sevigne/

Projection des films de l’association Manual Focus / Gratuit Cinéma Le Sévigné 2019-06-06 was last modified: by Projection des films de l’association Manual Focus / Gratuit Cinéma Le Sévigné Cinéma Le Sévigné 6 juin 2019 20:30 Cesson-Sévigné Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine