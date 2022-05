Roda do Cavaco Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Ille-et-Vilaine

Roda do Cavaco Cesson-Sévigné, 6 juin 2019 20:30, Cesson-Sévigné. Jeudi 6 juin 2019, 20h30 Sur place 02 99 83 52 20 Concert – Musique du monde Issus de la jeune génération de Rio et São Paulo, les musiciens de Roda do Cavaco nous dévoilent le pagode traditionnel, celui qui s’embrase et se partage dans le grand héritage des fêtes populaires Brésiliennes. A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Cesson-Sévigné. Cesson-Sévigné Pôle Kayak Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine jeudi 6 juin 2019 – 20h30 à 21h30

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cesson-Sévigné Adresse Pôle Kayak Cesson-Sévigné Ville Cesson-Sévigné lieuville Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Departement Ille-et-Vilaine

Roda do Cavaco Cesson-Sévigné 2019-06-06 was last modified: by Roda do Cavaco Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 6 juin 2019 20:30 Cesson-Sévigné Cesson-Sevigné Cesson-Sévigné

Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine