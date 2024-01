Entretien conseil avec Wijin Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné, vendredi 26 janvier 2024.

Entretien conseil avec Wijin Rencontrez en présentiel ou en visio Wijin pour vous informer et vous donner des conseils sur le numérique. Vendredi 26 janvier, 09h30 Cesson-Sévigné

Rencontrez en présentiel ou en visio Wijin pour vous informer et vous donner des conseils sur le numérique.

Wijin est spécialisé dans le Conseil & développement

ESN spécialisée dans la création d’applications sur mesure et la modernisation des systèmes d’information.

Notre polyvalence vous permet d’innover et de vous faire profiter de notre pro-activité, de nos conseils et de notre accompagnement dans la recherche rapide de valeur. Nous pouvons intervenir sur un projet de bout en bout, de l’idéation à la mise en production.

Application Web et services métiers

Application mobile

UX et UI

Innovation et transformation

Coaching et formation

Accessibilité numérique

Créneaux de 20 min pour rencontrer un professionnel du numérique, échanger et avoir des conseils.

Cesson-Sévigné 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine Bretagne

