?? Concert au Carré Sévigné à Cesson Sévigné Carré Sévigné – Cesson Sévigné, 27 novembre 2022 16:00, Cesson-Sévigné. Dimanche 27 novembre, 16h00 Sur place 15€ Plein, 8€ réduit (enfants de moins de 12 ans) https://www.helloasso.com/associations/choeur-sevigne/evenements/messa-di-gloria

Billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/choeur-sevigne/evenements/messa-di-gloria ou sur place le jour de l'évènement Programme :

ELGAR, Nimrod

WEBER, Freischütz

PUCCINI, Messa di Gloria Carré Sévigné – Cesson Sévigné 1, Rue du Bac, Cesson-Sévigné, Bretagne, FR, 35510 35510 Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine dimanche 27 novembre – 16h00 à 18h00

