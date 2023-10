FANTASIO Carré Sévigné Cesson-Sévigné Catégories d’Évènement: Cesson-Sévigné

Théâtre. Texte Alfred de Musset – Mise en scène Emmanuel Besnault

Mardi 19 décembre, 20h00

Emmanuel Besnault fait souffler un vent de jeunesse sur cette comédie romantique, qu'il revisite en utilisant les codes de la commedia dell'arte, avec masques et musique jouée en direct. Mais ce sont des standards du rock qu'interprètent brillamment les cinq comédiens qui se révèlent aussi excellents chanteurs et musiciens !

Carré Sévigné
1 rue du bac 35510 Cesson-Sévigné

